Rubava carte bancomat e prelevava: incastrato un trentenne pregiudicato

I carabinieri di Riposto hanno arrestato il trentenne pregiudicato di Giarre, per numerosi prelievi da carte di credito e postamat rubate ad anziani.

I fatti risalgono all’estate del 2018. Le indagini hanno accertato ben 4 prelievi indebiti per un totale di più di 2.000 euro, effettuati usando carte rubate. I prelievi avvenivano nelle strade del centro di Giarre, vittime persone anziane che lasciavano le auto aperte con borse e borselli in vista o addirittura anche con l’auto in movimento.