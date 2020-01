Sport paralimpico: Domenica il via alla stagione 2020, Pro Sport Ravanusa presente

settore paralimpico della Pro Sport Ravanusa, domenica prossima i “ragazzi speciali” del sodalizio Ravanusano, saranno impegnati a Mazara del Vallo dove è in programma il Campionato Regionale individuale di Tennis Tavolovalevole per la classifica individuale 2020. Ricomincia la stagione agonistica per gli atleti deldella, domenica prossima i “ragazzi speciali” del sodalizio Ravanusano, saranno impegnati adove è in programma ilvalevole per la classifica individuale 2020.

La Pro Sport Ravanusa nel giro di qualche anno è diventata punto di riferimento per chi vuole praticare lo sport paralimpico, lo scorso anno molti sono state le iniziative svolte seguite da vari successi nelle specialità che vanno dal Tennis Tavolo, all’Atletica Leggera, al Calcio a 5.

Le attività dell’associazione sono svolte d’intesa e sotto l’egida della Delegazione Regionale della FISDIR Sicilia diretta da Marzia Bucca.

Domenica a Mazara del Vallo i ragazzi della Pro Sport Ravanusa, saranno coadiuvati dall’Operatore Sportivo per la Disabilità Stefano Canicattì, ai ragazzi non resta che dire un grosso in bocca al lupo.

(Foto: I ragazzi della Pro Sport)