Canicattì: continua il servizio di controllo straordinario del territorio della Polizia

Anche questa settimana servizio di controllo straordinario del territorio, disposto dal Questore Iraci, con pattuglie del Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo. 24 posti di controllo, 263 persone identificate e controllate, 180 veicoli controllati, 14 persone controllate con precursore, 27 contravvenzioni per violazioni del codice della strada, 85 punti della patente decurtati, 6 documenti ritirati, 6 veicoli sequestrati, 18 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza o alternative alla detenzione, 5 perquisizioni (di cui una positiva), 4 controlli ad esercizi pubblici ed una sanzione amministrativa irrogata per violazione al TULPS.

Nel corso dei controlli le pattuglie hanno fermato e controllato un signore quarantenne proveniente da un centro del nisseno il quale, perquisito, è stato trovato in possesso di 3 coltelli a serramanico e, pertanto, è stato deferito alla A.G. per porto di armi od oggetti atti ad offendere e peraltro, non avendo giustificato la presenza in Canicattì, verrà proposto per l’irrogazione della misura del foglio di via obbligatorio che comporterà l’impossibilità per il predetto di ritornare nei prossimi 3 anni nel territorio canicattinese.