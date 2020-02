In Sicilia weekend con temperature che supereranno i 20 gradi, da martedì in arrivo venti freddi polari con crollo termico

Weekend della Candelora con tempo a tratti nuvoloso ma molto mite per il periodo, lunedì picchi di oltre 18-20 gradi. Ma tra martedì e giovedì irrompono venti freddi da Nord con tracollo termico e neve anche a quote basse.

WEEKEND DELLA CANDELORA TRA NUBI, SOLE E TEMPERATURE ANOMALE. “Proseguirà ancora per qualche giorno il ‘non-inverno’ sull’Italia, dove persiste un campo di alta pressione pur disturbato da umidi venti atlantici”, dicono gli esperti di 3bmeteo.com. Ci attende così un weekend della Candelora caratterizzato da nubi su diverse aree del Paese ma poche piogge. Le temperature si manterranno ben sopra le medie del periodo, praticamente su valori autunnali. In particolare, lunedì è atteso un ulteriore rialzo termico, su valori anche primaverili in diverse zone: al Centrosud sono infatti previsti picchi di 18-20 gradi, anche superiori sulle isole maggiori.

CAMBIA TUTTO NELLA PROSSIMA SETTIMANA CON IRRUZIONE FREDDA. Nella prossima settimana l’inverno proverà tuttavia a dire la sua anche sull’Italia, con una temporanea irruzione fredda in arrivo direttamente dalle latitudini polari. I venti freddi, dopo aver dilagato su gran parte d’Europa, raggiungeranno infatti anche l’Italia tra martedì e giovedì, sotto forma di forte tramontana e grecale (raffiche di oltre 60-70 km/h) e netto calo delle temperature. La flessione termica sarà più sensibile su regioni adriatiche e Sud dove si perderanno anche 8-10 gradi rispetto a questi giorni.

SARA’ TUTTAVIA UNA ‘TOCCATA E FUGA’. L’irruzione fredda sarà solo temporanea. Infatti già da venerdì 7 febbraio e nei giorni successivi l’anticiclone dovrebbe tornare a espandersi sull’Italia a partire dalle regioni centro-settentrionali, in seguito anche al Sud, riportando tempo stabile ma soprattutto un nuovo rialzo delle temperature.