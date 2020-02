Porto Empedocle, prende a morsi l’uomo che molesta la sorella: in aula il racconto

Uno è finito a processo per violenza sessuale, l’altro – il fratello della presunta vittima – a giudizio per aver reagito dando morsi ad un orecchio all’aggressore. E’ ripreso ieri mattina il processo a carico di un uonmo di 42 anni, euno di 27 anni. La vicenda è approdata in aula a distanza di quattro anni dai fatti avvenuti a Porto Empedocle.

Secondo la ricostruzione il primo avrebbe palpato il seno della sorella del secondo. Quest’ultimo, assistendo dal balcone a quanto successo, è sceso in strada e avrebbe aggredito il 42enne. Entrambi, adesso, si trovano a processo.

Questa mattina, davanti i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, è comparso uno degli agenti di polizia che è intervenuto subito dopo i fatti: “Siamo arrivati quando già il 42enne si trovava dentro l’ambulanza e si tamponava l’orecchio con un capo di abbigliamento. Sanguinava vistosamente.”

Si torna in aula il 12 marzo.