Benedetta Riccio, la make up artist dei Vips a Canicattì. Master class per gli studenti Euroform ( video intervista )

La make up artist dei Vips a Canicattì. Benedetta Riccio, oggi una delle più importanti esperte di trucco presenti in Italia, a Canicattì per tenere una master class agli studenti dell’Euroform. In un Teatro Sociale gremito , attento e silenzioso si è svolata una lezione che è durata un’intera mattinata. L’esperienza, i consigli , che Benedetta Riccio ha dispensato con generosità agli studenti presenti da diverse sedi delle Sicilia, sono stati molto apprezzati . Noi l’abbiamo intervistata.

loading..