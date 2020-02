Il Comune di Palermo alla ricerca di idee per eventi e manifestazioni sportive

l Comune di Palermo cerca associazioni e gruppi per la realizzazione di eventi e manifestazioni sportive per l’anno 2020. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando per la candidatura dei progetti.

“La Città di Palermo – si legge in una nota – ha tra i propri obiettivi la promozione e la valorizzazione dello Sport anche come strumento di recupero sociale. Tali finalità vengono realizzate adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali che operano nel proprio territorio e del contributo di tutti i cittadini”.