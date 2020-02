Incidente mortale sulla statale115: 25enne sceglie il rito abbreviato

25enne di Favara, sceglie di essere giudicato con il rito abbreviato nel procedimento che lo vede sul banco degli imputati, difeso dall’avvocato Giuseppe Barba, con l’accusa di omicidio stradale. Il giovane favarese si trovava alla guida della Fiat Punto che, nell’estate del 2017, investì lungo la strada statale 115 in territorio di Palma di Montechiaro un centauro coetaneo che morì subito dopo.

Chiara la strategia difensiva dell’imputato che sceglie dunque di non affrontare il dibattimento ed essere giudicato “agli atti”. Circostanza questa che, in caso di eventuale condanna, permette uno “sconto” di un terzo della pena inflitta.

Il processo, in corso davanti il giudice per l’udienza preliminare Alessandra Vella, riprenderà il prossimo 8 aprile. Un’ultima udienza, prima del verdetto, è stata fissata anche per il 22 aprile.