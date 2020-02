Canicattì, a fuoco auto di bracciante agricolo: indagini in corso

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Canicattì stanno indagado su un incendio ha distrutto una Mercedes Classe A.

La vettura, di proprietà di un bracciante agricolo di 30 anni del luogo, si trovava parcheggiata nei pressi di casa di quest’ultimo, in via Lister, in pieno centro storico. Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco che è riuscita a domare le fiamme. Al via le indagini per risalire alle cause del rogo. Nessuna pista è esclusa.