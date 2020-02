Canicattì, comitato civico 2021 l’IMU dei terreni agricoli relativa all’anno 2014 non è dovuta

Questo Comitato Civico 2021 ha ricevuto numerose richieste di intervento riguardante l’IMU dei terreni agricoli relativa all’anno 2014, che notoriamente non è dovuta, come affermato anche in una recente pubblicazione del presidente del Consiglio Comunale Avv. Alberto Tedesco, a tale problema è da aggiungere i numerosi avvisi di accertamento relative alle atre tasse notificate oltre la data di prescrizione.

Per memoria sono in arrivo avvisi di accertamento relativi alle tasse per l’anno 2014 , che come confermato dalla Commissione tributaria Regionale della Puglia sentenza n 28576/17 del 29/11/2017, trascorsi cinque anni non sono più esigibili.

Ciò induce questo Comitato a ritenere che si voglia in qualche modo far pagare ai Cittadini ciò che non è dovuto sotto minaccia di interventi sanzionatori.

Esaminando la tipologia di comportamento, considerato che si tratta di una richiesta di pagamento ingiusta, non si può non ritenere che rappresenta un’ipotesi che può trovare disciplina nell’art. 629 c.p. (reato di estorsione) .

Pertanto si chiede l’immediata sospensione dei predetti avvisi di accertamento, si preavverte che se tale richiesta non verrà ottemperato entro otto giorni dalla ricezione della presente, questo Comitato Civico 2021 provvederà senza altri avvisi a segnalare Le SS.VV. alla Procura della Repubblica onde accertare la sussistenza dell’eventuale reato previsto dall’articolo 629 c.p. ovvero il reato di estorsione.

Canicattì 03/02/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina