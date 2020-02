La Rai celebra i “nuovi eroi”: c’è anche l’ispettrice Mariarosa Volpe

Quarta settimana di programmazione per “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto con la preziosa collaborazione del Quirinale che racconta le storie di cittadini e cittadine insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in quanto rappresentativi della più alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità.

Nelle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, alle 20.20, su Rai3, verranno raccontate 5 nuove storie di eroi del nostro tempo: una poliziotta di Agrigento che da sempre si occupa di minori e in particolare, negli ultimi anni, di quelli che arrivano dal Mediterraneo; un prete veronese che ha dedicato la sua vita agli ultimi, costruendo per loro case di accoglienza; un ragazzo di Bari che combatte lo spreco alimentare attraverso iniziative di food sharing; uno sportivo che ha fondato un’associazione per fornire supporto economico, psicologico e medico a chi nel mondo dello sport ha bisogno di aiuto; infine, una donna americana e uno studente italiano che lottano contro la situazione di degrado a Roma.

Le loro storie sono raccontate dalla voce fuori campo di Veronica Pivetti. Maria Rosa Volpe (ep. 16 – in onda lunedì 3 febbraio) – Maria Rosa è una poliziotta che da sempre si dedica ai minori. Ad Agrigento, dal 1996, è responsabile dell’Ufficio Minori della Questura di Agrigento e, più recentemente, si occupa anche dei piccoli che arrivano sui barconi attraverso il Mediterraneo. Con sensibilità e professionalità l’ispettrice affronta l’emergenza continua, accogliendo e assistendo i minori senza famiglia.