Lavori Sp32 fino a Ribera, Cancelleri avvia interlocuzione con i Sindaci dell’area Montana

“I Comuni dell’area Montana dell’agrigentino vivono uno stato d’isolamento ormai cronico. In seguito all’incontro del 18 gennaio in Prefettura ad Agrigento a cui seguirà l’incontro di giorno 8 febbraio ho ritenuto indispensabile avviare una interlocuzione con i Sindaci dell’area Montana del territorio agrigentino per valutare l’opportunità di un intervento sulla strada provinciale 32 sino al territorio di Ribera”. Cosi il Viceministro alle Infrastrutture e al Trasporto, Giancarlo Cancelleri che ha ricevuto i Sindaci delle area montane dell’agrigentino per risolvere il problema dell’isolamento viario.

“I cittadini di queste comunità, continua il viceministro Cancelleri, hanno difficoltà a raggiungere un punto di primo soccorso e per anni hanno solo assistito a promesse da parte di una politica inconcludente che ha quasi relegato questi territori all’isolamento geografico. Lavoriamo per raggiungere risultati concreti”.