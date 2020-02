Licata, “Incendio non causò la morte dell’anziana”: scagionati nipote e amico

Prosciolti dall’accusa di lesioni aggravate in concorso, anche se inizialmente la contestazione era quella ben più grave di omicidio, con una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela. E’ questo il verdetto della Corte d’ Assise di Agrigento, presieduta dal giudice Luisa Turco con a latere il giudice Giuseppe Miceli, con cui sono stati scagionati i licatesi nipote della vittima, e un amico finiti sul banco degli imputati con la pesante accusa di omicidio poi riqualificato in lesioni aggravate. La vicenda è quella legata alla morte dell’ottantenne deceduta dopo cinquanta giorni di agonia in ospedale nel 2009.

Secondo l’impianto accusatorio i due avrebbero dato fuoco all’automobile dello zio (entrambi già condannati in via definitiva per l’incendio) per costringerlo a versare alcune somme di denaro ed il fumo provocato dall’incendio dell’auto causò la morte dell’anziana signora che si trovava nell’abitazione. Tesi che era stata già esclusa nell’udienza del dicembre scorso dagli stessi consulenti nominati dal Tribunale per fare chiarezza sulle cause del decesso:“Non c’è alcun nesso causale tra l’incendio e la morte della paziente che soffriva già di una patologia preesistente che ne ha determinato il decesso”, dissero i medici.

Alla luce, dunque, di quanto emerso durante il dibattimento anche lo stesso pm Gloria Andreoli, durante la requisitoria di questa mattina, ha chiesto la modifica del capo di imputazione in quella più lieve di lesioni aggravate facendo presente che, a prescindere dal difetto di querela, i reati sono già prescritti.