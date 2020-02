Agrigento, al via il concorso “Disegna la legalità nell’era digitale”

La Camera di Commercio di Agrigento ha indetto un concorso aperto “Disegna la legalità nell’era digitale”, agli alunni della Scuola primaria e secondaria d’Italia in collaborazione con l’Ufficio X A. T.P. di Agrigento (settore sostegno alla persona ed alla partecipazione studentesca).

Il concorso ha lo scopo di sensibilizzare i più giovani alla cultura della legalità intesa quale valore fondamentale del cittadino, attraverso la realizzazione di un elaborato grafico–pittorico che rappresenti il valore della legalità nell’impresa nell’era digitale, con particolare riguardo all’utilizzo dei Social Media e alla sicurezza informatica.

L’elaborato può essere realizzato con qualsiasi tecnica. Può essere eseguito con colori a pastello, in acquerello, tempera, etc. senza alcuna limitazione se non quella delle dimensioni che non possono superare i mm. 297 x 420. (Foglio formato A/3). Gli elaborati realizzati dagli alunni di ogni singola classe dovranno essere consegnati al docente il quale ne sceglierà uno, di concerto con il Dirigente Didattico, per il successivo invio alla Camera di Commercio.

Gli elaborati dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 28 febbraio 2020 a mezzo raccomandata (farà fede la data del timbro postale) alla Camera di Commercio I.A.A. Via Atenea, n. 317 – 92100 AGRIGENTO.

Sul sito della Camera di Commercio di Agrigento è possibile consultare il Bando.

La cerimonia per la consegna dei premi si svolgerà sabato 28 marzo c.a. con inizio alle ore 10 nella Sala Conferenze della Camera di commercio di Agrigento presso la sede principale.