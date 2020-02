Completamento passante ferroviario, sindacati “Bene ma si utilizzino operai fuoriusciti Sis”

“Apprendiamo con soddisfazione la notizia della consegna dei lavori del passante ferroviario di via Francia e Monte Iblei ma adesso ci auguriamo che venga rispettato l’accordo,siglato in assessorato con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, che prevedeva l’impegno per il completamento del passante da parte di RFI di utilizzare gli operai ex fuoriusciti da Sis”. Lo ha detto Francesco Danese segretario della Filca CISL Palermo-Trapani.

Il cantiere interesserà anche le aree limitrofe di via Monti Iblei, la cui galleria artificiale diventerà un’area sistemata a verde, tra pista ciclabile e percorsi pedonali, per un investimento complessivo di oltre un milione e mezzo di euro.

“Ci chiediamo altresì che presto venga fatta chiarezza e luce per quanto riguarda i lavori del tratto che passa da vicolo Bernava sempre sottostante al passante ferroviario perché anche questa opera è certamente di vitale importanza per la città”.