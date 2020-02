Concluso progetto tra istituto Saetta Livatino e Misericordia Campobello di Licata

Gli studenti dell’Istituto Statale Giudici Saetta e Livatino di Ravanusa hanno concluso in questi giorni il progetto per l’anno scolastico 2019/2020, realizzato in sinergia con la Misericordia di Campobello di Licata, sotto la direzione della professoressa Maria Assunta Sammartino e della tutor Mariarita Sciascia vice governatrice della Misericordia che si è spesa nell’organizzazione di tutte le attività previste nel programma. Con la legge 107/2015 “La buona scuola” l’alternanza scuola-lavoro è diventata un elemento strutturale dell’offerta formativa per gli studenti del triennio conclusivo delle scuole superiori di secondo grado. Gli studenti vengono stimolati a svolgere dei tirocini della durata di 200 ore, durante i quali sviluppare quelle capacità utili per costruire i propri percorsi di vita e lavoro.Gli studenti dell’Istituto Statale Giudici Saetta e Livatino di Ravanusa hanno concluso in questi giorni il progetto per l’anno scolastico 2019/2020, realizzato in sinergia con la Misericordia di Campobello di Licata, sotto la direzione della professoressa Maria Assunta Sammartino e della tutor Mariarita Sciascia vice governatrice della Misericordia che si è spesa nell’organizzazione di tutte le attività previste nel programma.

La prof. Sammartino, a conclusione del progetto, ha dichiarato che attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento, dove il mondo della scuola e quello della struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. Un sincero ringraziamento va, infine, alla volontaria Mariarita Sciascia per la professionalità e praticità mostrata nell’accoglienza degli studenti.