Antonio Mantione conquista il giro record nel “Karting Operazione Trionfo 2020” categoria Under 30 Amatori

Un altro successo per il narese Antonio Mantione che, questa domenica, ha conquistato il giro record, nella tappa di Messina del “Karting Operazione Trionfo 2020”, per la categoria Under 30 Amatori.

Sono partiti sabato scorso direzione Karting Club Messina i due naresi Antonio Mantione e Calogero Curto.

Dopo i tre turni di prova effettuati sabato sera e domenica mattina, si sono messi in pista per la grande gara.

I due naresi fanno parte dei 5 vincitori della selezione siciliana che accedono di diritto alla finale che si svolgerà ad Adria (Veneto).

Mantione ha stabilito il miglior giro con 43.514 secondi.

