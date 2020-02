Canicattì, accoltella compagna al culmine di una lite: a processo entrambe

Una è accusata di tentato omicidio, l’altra di favoreggiamento personale perché alle domande dei poliziotti avrebbe risposto con reticenza proprio per “coprire” la compagna. E’ ripreso ieri mattina il processo a carico di due donne di Canicattì dalla cui burrascosa relazione è scaturito l’odierno procedimento.

La vicenda risale all’agosto 2015 quando una delle due donne, al culmine di una lite, sferrò due coltellate nella zona dell’inguine alla compagna. Per gli inquirenti non fu un semplice avvertimento ma l’intenzione era quella di uccidere. A processo anche l’ex compagna per favoreggiamento: ostacolò le indagini degli inquirenti tentando di coprire l’ex fidanzata.

Intanto la testimonianza di un amico comune che ha descritto il rapporto tra le due donne. Il processo si celebra davanti i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento. L’accusa è sostenuta in aula dal pm Chiara Bisso.