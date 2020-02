Cattedrale di Agrigento. Opere di presidio, puntellamento, protezione e interventi conservativi

Saranno consegnati giovedì 6 febbraio 2020 i lavori relativi alla Cattedrale consistenti nella esecuzione delle Opere di presidio, puntellamento, protezione e interventi conservativi (post smontaggio) di manutenzione e messa in sicurezza delle superfici plastiche, lapidee e architettoniche dei monumenti, cappelle, transetto e apparati plastici della navata settentrionale dell’importo a base d’asta di €. 144.879,03 affidati all’impresa Methodos S.r.l di Modica

I lavori previsti nel progetto a firma di Bernardo Agrò, già dirigente della Sezione per i Beni Architettonici e Storico Artistici, e da Calogera Ferlisi funzionario storico dell’arte della Soprintendenza di Agrigento, con la collaborazione di una squadra di specialisti, per i quali la Soprintendenza è riuscita a scongiurare il de-finanziamento, saranno diretti da C. Gazzitano e da C. Ferlisi e saranno coordinati da Tommaso Guagliardo Dirigente della Sezione per i Beni Architettonici e Storico -Artistici e realizzati con il contributo dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Curia Arcivescovile di Agrigento diretto da Don Giuseppe Pontillo.

I lavori riguardano i monumenti Funebri (Vescovi Gioeni, La Pegna, Lojacono, Colonna Branciforti, Gisulfo, Lucchesi Palli), e sulle Cappelle De Marinis, del Redentore e Settentrionale, l’ex Aula Capitolare ed il Transetto e consisteranno in interventi di pulitura e fissaggio degli elementi lapidei e nella successiva protezione e consolidamento con specifici prodotti per il restauro ed il consolidamento dei monumenti previsti dalle direttive del Centro di Restauro.

I lavori avranno la durata di mesi nove

