Centro dietetico abusivo: 12 denunce e sequestro da 135 mila euro

La Guardia di finanza di Palermo ha sequestrato 135mila euro nei confronti di 12 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’esercizio abusivo della professione, coinvolte nell’operazione “Light Diet”. L’indagine ha già consentito di scoprire un vero e proprio studio professionale abusivo di dietetica e nutrizione. Sono stati identificati circa 1.090 “pazienti”, di cui 55 minorenni, che si sono incautamente affidati alle prescrizioni alimentari dei membri del gruppo. Alcuni hanno sporto querela, ritenendosi truffati per essere stati convinti che il titolare e le sue collaboratrici fossero in realtà professioniste del settore regolarmente abilitate. Dietro il pagamento di una cifra di 50 euro, apparentemente come quota associativa, i “pazienti”, dopo una preliminare visita, ricevevano veri e propri piani alimentari, asseritamente calibrati sulle singole esigenze rappresentate e accertate nel corso di specifiche visite. Gli ignari pazienti venivano, inoltre, convinti ad abbinare alla dieta l’assunzione di integratori alimentari di origine americana, venduti dagli indagati mediante il sistema del multi-level marketing. Alcuni pazienti hanno dichiarato di essere stati indotti addirittura a sostituire farmaci loro prescritti con gli integratori proposti dagli indagati.

