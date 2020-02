Lavori pubblici in Sicilia, opere per 14 milioni progettate dall’Ufficio speciale della Regione

Quattordici milioni di euro: a tanto ammonta l’importo delle opere pubbliche complessivamente progettate nel primo anno di vita dell’Ufficio speciale che opera a Palermo, a Palazzo Orleans. Creata agli inizi del 2019 dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, la Struttura diretta dall’ingegnere Leonardo Santoro è riuscita a sbloccare sedici interventi.

Si tratta, in particolare, di sei strade provinciali – due del Trapanese e quattro in provincia di Palermo – del Centro comunale di raccolta rifiuti ad Altofonte, della riqualificazione di una piazza a Camporeale, dei progetti per Castello Utveggio e Palazzo Orleans. A ciò si aggiunge il consolidamento di sei centri abitati.

«L’Ufficio – sottolinea il governatore dell’Isola – è nato proprio per far fronte alla grave carenza di progettualità interna che rallenta l’avvio dei cantieri di importanti infrastrutture e servizi. Dopo i primi dodici mesi di attività il bilancio è positivo ma, anche in questo caso, ogni traguardo deve essere considerato come un nuovo punto di partenza. Continueremo, quindi, ad offrire con sempre maggiore impegno e celerità il nostro supporto a tutte quelle amministrazioni che, per mancanza di risorse sia umane che economiche, non riescono a realizzare opere che la collettività attende spesso da tanti anni e che servono a garantire sicurezza o a rimuovere forti disagi. I progetti, tra l’altro, sono indispensabili per accedere a finanziamenti che altrimenti rischiano di essere perduti in modo definitivo».

L’Ufficio speciale per la progettazione opera attraverso la stipula di apposite convenzioni e offre il proprio intervento a costo zero grazie a un’equipe composta da diciotto tecnici tra i quali figurano ingegneri strutturisti e impiantisti, architetti, urbanisti, geologi, agronomi, geometri contabili, restauratori e, perfino, storici dell’arte.

La Struttura produce anche studi di fattibilità, analisi costi-benefici, piani di sicurezza per musei regionali ed elaborati specialistici a supporto di concorsi di progettazione, come nel caso del nuovo ospedale di Siracusa.

Nel 2020 si prevede di completare trenta ulteriori progettazioni esecutive a beneficio di enti locali e istituzioni regionali. «Com’è ovvio – chiarisce il presidente Musumeci – oltre che dell’Ufficio speciale, l’amministrazione regionale si avvale anche di professionisti esterni, incaricati secondo le procedure consentite dalla legge. Una ulteriore opportunità di lavoro offerta a tanti giovani tecnici che soffrono la difficile congiuntura».