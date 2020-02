Meteo Sicilia, fronte freddo ed è allerta meteo

a pressione è in generale diminuzione per il sopraggiungere di un fronte freddo che porterà un repentino cambiamento. Fenomeni in movimento dalla Campania verso Calabria e Sicilia.

Non si escludono dei temporali, quota neve in rapido calo anche sotto gli 800-1000m su Calabria e Sicilia, fin verso le quote di alta collina in Campania. Temperature in sensibile diminuzione. venti forti di Libeccio e Ponente rotazione a Maestrale dalla sera con mari agitati.

Sulla Sicilia settentrionale è allerta meteo gialla per possibile ed il persistere di forti venti di burrasca con possibili mareggiate nelle aree costiere esposte.