Porto Empedocle, cane ucciso con un colpo di pistola: aperta inchiesta

Un cane randagio è stato ucciso con un colpo di pistola nel quartiere Grandi Lavori di Porto Empedocle. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti e per questo motivo sono a lavoro i carabinieri della locale stazione che hanno avvisato la Procura e aperto le indagini. Si cerca il responsabile dell’insano gesto anche tentando di recuperare eventuali immagini estrapolate dalle telecamere presenti in zona. Al vaglio anche il calibri della pistola importante per capire di che arma si tratta e se già è “conosciuta” all’ufficio.

