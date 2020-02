Cresta su biglietti bus, dieci autisti indagati per truffa

Il pubblico ministero di Agrigento Paola Vetro ha fatto notificare 10 avvisi di conclusione delle indagini, per le accuse di truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio, nei confronti di altrettanti autisti della società di trasporti urbani di Agrigento.

Gli indagati sono indiziati di avere fatto la cresta sulla vendita dei biglietti e di avere deviato il percorso dei bus per proprie esigenze personali. A denunciare i propri autisti è stata la stessa azienda del trasporto pubblico locale che ha ingaggiato un investigatore privato per verificare presunti abusi e ruberie che sarebbero stati commessi nella vendita dei biglietti.

A 7 indagati si contesta di avere venduto, a bordo dei mezzi, dei titoli di viaggio a un prezzo maggiore e non vendibili, di avere omesso la stessa registrazione della vendita e, soprattutto, avrebbero riciclato i biglietti negoziandoli più volte senza obliterarli al fine di incassare la differenza, oppure incassando i soldi senza neppure consegnarli.

A tre è contestata l’interruzione di pubblico servizio perché, in tre circostanze, nell’estate del 2017, anno al quale si riferiscono tutte le contestazioni, avrebbero deviato il tragitto previsto, anche omettendo alcune fermate e lasciando gli utenti a piedi, per proprie esigenze personali.