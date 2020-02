Dolore al funerale di Loredana Guida, morta di malaria

Si sono svolti ieri, all’interno della chiesa di San Nicola di Fontanelle, ad Agrigento, i funerali di Loredana Guida, la giornalista e docente morta per malaria, la malattia non sarebbe stata diagnosticata e curata in tempo.

Loredana Guida è morta a soli 44 anni. La sua storia è passata alle cronache come un sospetto caso di malasanità. Nella chiesa tanti amici e parenti si sono stretti attorno al dolore della madre di Loredana, delle sorelle e del fratello.

“Il nostro cuore è appesantito da tante domande che non trovano alcuna risposta – ha detto il parroco Don Carmelo Petrone, come si legge sul Giornale di Sicilia -, che disorientano, che intristiscono. Ci sono tanti sentimenti nel mio cuore: l’incredulità di fronte a quanto accaduto, ma anche l’inadeguatezza a pronunciare parole che possano scendere nel cuore e lenire almeno un poco la sofferenza. Una morte così lascia increduli, storditi, pieni di dolore“.

La donna era amata da tanti ma soprattutto dai suoi studenti. In tanti hanno voluto ricordare il suo sorriso e la sua la risata. Presente al funerale anche il cantante dei Tinturia agrigentino Lello Analfino che ha anche sorretto la bara all’uscita dalla chiesa.

Intanto procede l’inchiesta per omicidio colposo da parte della Procura di Agrigento che ha iscritto nel registro degli indagati il nome di 7 persone tra medici e infermieri dell’ospedale di Agrigento dove è deceduta la giornalista.