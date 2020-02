Don Ciotti ad Agrigento: “Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi”

Severissimo con la storia che racconta e altrettanto severo con l’uditorio che talora si distrae, don Luigi Ciotti ispiratore e fondatore dell’Associazione Libera, ha incontrato gli studenti delle classi IV e V dell’indirizzo commerciale del “Fodera’” di Agrigento e dell’Istituto “Brunelleschi” a indirizzo tecnologico.

L’iniziativa è nata in relazione alle attività di preparazione della partecipazione delle scolaresche alla XXV Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso pubblico, che si svolgerà a Palermo il prossimo 21 marzo 2020.



Agrigento, don Ciotti incontra gli studenti: intervento prefetto Dario Caputo

A porgere il saluto a don Ciotti, presente il prefetto di Agrigento, Dario Caputo che ha rivolto parole di apprezzamento verso il sacerdote, è stato il dirigente scolastico Alfio Russo che (doveroso notarlo) ricalca le orme del padre Angelo, direttore didattico a Villaseta a cui si deve la pubblicazione, negli anni 80, del primo giornalino scolastico antimafia apprezzato, allora, dal maresciallo Giuliano Guazzelli.

Agrigento: don Ciotti incontra i presidi, intervento Alfio Russo

Don Ciotti, dicevamo è severissimo con la storia che racconta e si presenta definendosi “un noi” e non “un io”. Ricordando di combattere le malattie peggiori di oggi come rassegnazione e delega ad altri, il fondatore di Libera ripercorre gli anni della sua infanzia povera “ma dignitosa” in cui comprese come la relazione sia il senso della vita e che la memoria non può rimanere ingabbiata nel passato.



Agrigento, intervento di don Luigi Ciotti

“Quel 23 maggio 92 io ero in Sicilia” e ancora oggi mi chiedo – dice don Ciotti – cosa possiamo fare di più per rispetto a quanti hanno speso la loro vita e il loro sacrificio – e rivolgendosi ai giovani – per questo vi ringrazio della vostra presenza e del modo in cui siete qui”.

Don Ciotti riserva parole appassionate alla vicenda Falcone e alla memoria degli uomini della scorta ricordando le frasi lapidarie della moglie dell’agente Schifani “Uomini senza onore avete perduto, avete chiuso cinque bocche ma ne avete aperte 50 milioni”.

Agrigento, don Ciotti incontra gli studenti: il saluto di Alfio Russo

Don Ciotti con i presidi e il prefetto Caputo

“Non è andata proprio cosi – avverte il fondatore di Libera – se, per riferirci solamente alla provincia di Agrigento – abbiamo oltre quaranta famiglie mafiose che operano e non c’è regione d’Italia che possa considerarsi esente”.

C’è un appello finale che don Ciotti lancia ai giovani che lo ascoltano: “Occorre la corresponsabilità contro i parassiti mafiosi che distruggono dal di dentro, scuola e lavoro devono costituire gli elementi centrali, il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi e ancora la nostra esistenza trova senso nella corresponsabilità”.