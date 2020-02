I Licei di Canicattì, incontrano Don Ciotti

Giovedì 6 febbraio 2020, presso il Teatro Sociale di Canicattì, le classi quarte appartenenti ai tre indirizzi dell’istituto “Ugo Foscolo” incontreranno Don Ciotti, parroco veneto impegnato da anni nella lotta alle mafie, contro le tossicodipendenze e, soprattutto, nel supporto ai giovani, attraverso le associazioni Libera e Abele, che da anni operano sul nostro territorio e nel mondo.

Grazie alle indicazioni della preside Dott.ssa. Rossana Virciglio, alle referenti prof.ssa. Farrauto Katia e prof.ssa. Angela Gueli, gli alunni delle classi interessate hanno preparato un programma in preparazione al 21 Marzo 2020, data in cui a Palermo si svolgerà la XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

La giornata si snoderà a partire dalla significativa testimonianza di Don Luigi con la proposizione da parte degli alunni di domande, curiosità e brevi momenti di riflessione e si concluderà con l’esecuzione della canzone Cento Passi, accuratamente preparata dalla prof.ssa. Lella Falzone e dagli alunni della IV AL.

Non mancheranno inoltre momenti dedicati alla memoria di due delle personalità più importanti native proprio di Canicattì: i giudici Saetta e Livatino, ciò sarà fatto mediante l’esposizione di due brevi monologhi da parte di due studenti scelti dalle classi partecipanti.

Don Ciotti avrà modo dunque con il suo intervento di spiegare e sensibilizzare i ragazzi riguardo ad un tema così importante e sentito tutt’ora in tutto il mondo.

Nella stessa giornata una delegazione di studentesse e studenti accompagnati dalla prof.ssa Falzone si recheranno a Palermo per la cerimonia di premiazione del Premio giornalistico Mario e Giuseppe Francese “La memoria contro la mafia”, per il quale è stato prodotto un cortometraggio.

I Rappresentanti d’Istituto e della Consulta studentesca dell Istituto “Ugo Foscolo”

Athene Chiarelli

Calabrò Alessandro

Gammacurta Claudia

Giardina Martina

Monchino Mauro

Tesè Dario