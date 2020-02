Italia viva: nominati i coordinatori provinciali in Sicilia; per Agrigento Re e Ferrantelli

Italia viva si struttura anche in Sicilia con la nomina dei coordinamenti provinciali.

A Messina i renziani si affidano a Giuseppe Laccoto, già parlamentare regionale per tre legislature e vicino al ritorno all’Ars dopo una sentenza del Tribunale di Palermo che gli ha dato ragione riconoscendo l’ineleggibilità del dem Franco De Domenico. Il ritorno di Laccoto potrebbe quindi segnare l’aumento del gruppo parlamentare Iv a cinque componenti e la diminuzione di quello del Pd, al quale De Domenico è iscritto, da otto a sette. Con Laccoto nel coordinamento messinese di Iv c’è anche Lucia Tindara Puliafito.

A Palermo il partito è stato affidato al consigliere comunale ex Pd Dario Chinnici e a Maria Rita Picone, mentre a Catania sono stati nominati Puccio La Rosa e Serafina Perra. A Trapani i vertici provinciali dei renziani saranno rappresentati dall’ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala e a Francesca Incandela, mentre ad Agrigento il tandem sarà formato da Vito Ferrantelli e Natalia Re. Laura Greco e Giuseppe Ventura saranno ai vertici dei renziani di Caltanissetta, mentre ad Enna sono stati nominati Francesco Alloro e Carmela Madonia. In provincia di Ragusa Italia viva sarà rappresentata da Marianna Buscema. Nessuna comunicazione, ancora, per quanto riguarda Siracusa.