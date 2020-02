Morì per presunto caso di malasanità, ora i parenti devono restituire il risarcimento

I parenti di una donna morta per un presunto caso di malasanità potrebbero trovarsi costretti a restituire il risarcimento danni pari a 160 mila euro dopo che la Cassazione ha annullato la condanna a un medico per omicidio colposo. La Suprema Corte ha annullato il provvedimento perché intanto è sopraggiunta la prescrizione del reato. Con la condanna annullata così anche la provvisionale che avevano deciso i giudici decade. La famiglia della 30enne dovrà restituire i 160 mila euro al Civico. La Cassazione ha rinvito la decisione in appello in sede civile. La donna venne colpita da un’idrocefalia, dopo il ricovero al Policlinico passò al Civico nel reparto di Neurochirurgia del Civico. Per operare la donna, secondo le precedenti sentenze, venne perso del tempo. Si scelse di sottoporla a una risonanza magnetica ma la paziente morì. Poi il ricorso in Cassazione che ha dichiarato il reato prescritto ed ha annullato integralmente la sentenza per gli effetti penali. Sul fronte civile, invece, i giudici si sono espressi per un annullamento con rinvio. Servirà dunque un nuovo processo d’appello per quantificare nuovamente i danni subiti dalla famiglia

