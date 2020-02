Licata, studenti ripuliscono villetta presa di mira da incivili

In attesa del perfezionamento degli atti tra Comune e dirigenza scolastica per l’adozione della villetta di Via Adige, nella giornata di ieri gli alunni della classe terza, sezione E, capeggaita dal baby sindaco Leonardo Sanfilippo, della scuola media “Bonsignore”, facente parte dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi”, si sono sbracciati e pulito la suddetta villetta che sarà adottata da tutte del classi del plesso.

All’appuntamento hanno attivamente preso parte anche l’ins. segnante Angela Oliveri e l’assessore alla Pubblica Istruzione Violetta Callea. Grazie all’intervento dalla villetta sono stati rimossi rifiuti di ogni genere quali bottigliette di plastica, materassi, un tappeto, scarpe ed anche residui fecali di cani.

<<A proposito dei residui fecali – sono le parole dell’assess. Callea – c’è da sottolineare che sul posto sono intervenuti anche i Vigili Urbani per multare il proprietario di un cane che sulla pubblica via adiacente la villetta, noncurante dell’iniziativa di grande senso civico dei ragazzi, non ha inteso rimuovere i bisogni del suo cane. In compenso c ‘è anche da aggiungere che all’intervento degli alunni hanno assistito anche numerosi cittadini incuriositi dell’iniziativa, uno dei quali, tra l’altro, armato di cesoia non ha esitato a dare una mano e a contribuire alla pulizia del piccolo spazio verde di via Adige>>.