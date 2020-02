Riaperta al pubblico la filiale di Banca Monte dei Paschi di Canicattì gravemente danneggiata dall’incendio dello scorso 25 gennaio. Per ridurre al minimo il disagio per i clienti, sono stati allestiti uffici totalmente operativi al primo piano dell’edificio, mentre proseguiranno i lavori per il ripristino del salone.

La Banca ha cercato, nel minor tempo possibile, di rendere fruibile l’agenzia al pubblico senza tralasciare la sicurezza e l’accessibilità di clienti e dipendenti. La filiale osserverà i consueti orari di apertura: al mattino dalle 8.30 alle 13.35 e al pomeriggio dalle 14.50 alle 15.50. Le casse e gli uffici sono attualmente ubicati tutti al primo piano dell’edificio.