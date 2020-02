Agrigento, avviata campagna per la regolarizzazione del conferimento dei rifiuti delle grandi utenze

L’assessore comunale all’Ecologia Nello Hamel comunica l’avvio di una rigorosa campagna per la regolarizzazione del conferimento dei rifiuti delle grandi utenze.

Nella giornata di domani è stata programmata una riunione con il responsabile dell’Unità Ospedaliera San Giovanni di Dio, finalizzata alla regolarizzazione del conferimento rifiuti dei vari reparti. Alla riunione parteciperanno i responsabili delle società che gestiscono la pulizia dei locali ospedalieri ai quali verranno date puntuali direttive sulla differenziazione dei rifiuti. L’assessore Hamel comunicherà che a partire da giovedì 13 febbraio, nel caso di conferimenti non conformi, saranno elevate pesanti sanzioni e la rimozione dei rifiuti verrà fatta con l’addebito dei costi all’azienda ospedaliera. Gli interventi sulle grandi utenze continueranno nel corso della settimana e riguarderanno gli uffici pubblici e la grande distribuzione. Questa attività consentirà di abbattere i costi della raccolta per consistenti importi ed aumentare la percentuale della differenziata della città di Agrigento.Ed inoltre si rende necessaria per garantire un’equo trattamento tra le utenze private e le grandi utenze.