Al via processo d’Appello alla “cricca” di Lampedusa

Al via il processo di secondo grado dell’inchiesta denominata “Cricca di Lampedusa”, un’associazione a delinquere che avrebbe gestito appalti e lavori pubblici sull’isola sfruttando un giro di tangenti. Un difetto di notifica ha fatto slittare l’udienza al prossimo 20 maggio davanti i giudici della quarta sezione penale della Corte d’Appello di Palermo.

In primo grado il Tribunale di Agrigento aveva confermato l’impianto accusatorio sostenuto dall’attuale procuratore aggiunto Salvatore Vella sentenziando l’esistenza di un’associazione a delinquere. 8 anni e 10 mesi all’ingegnere Giuseppe Gabriele, ex capo dell’ufficio tecnico del Comune di Lampedusa; 7 anni e 9 mesi per l’architetto e consulente Gioacchino Giancone; 4 anni e 1 mese all’ex sindaco Bernardino De Rubeis, che ha assistito da dietro la cella di sicurezza alla lettura del dispositivo in seguito ad una condanna definitiva che sta già scontando; 1 anno e 2 mesi di reclusione per Giovanni Sorrentinomentre per Leonardo Pellegrini è arrivata la condanna a 2 anni di reclusione.