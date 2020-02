Atletica Paralimpica: La Pro Sport Ravanusa in gara a Barletta

Ci sarà anche la Pro Sport Ravanusa domenica prossima alla mezza maratona di Barletta che assegnerà i titoli Italiani paralimpici di mezza maratona appunto.

Il sodalizio ravanusano sarà rappresentato dall’attuale Campione Italiano uscente per la categoria T12 ( Atleti ipovedenti) Vincenzo Amata che cercherà di sbaragliare la concorrenza che per l’occasione si presente molto “agguerrita”.

La gara di Barletta rappresenta il secondo appuntamento paralimpico stagionale dopo quello dei campionati italiani indoor disputati recentemente ad Ancona che ha sancito l’apertura della stagione ufficiale 2020 che culminerà con le paralimpiadi di Tokyo.

Enzo Cascella, con il patrocinio del Comune di Barletta, del Coni, della Fidal La gara competitiva pugliese sarà valida per le convocazioni nella distanza di maratona alle Fispes. La manifestazione è organizzata dall’ASD Barletta Sportiva, capitanata dal presidente, con il patrocinio del Comune di Barletta, del Coni, della Fidal La gara competitiva pugliese sarà valida per le convocazioni nella distanza di maratona alle Paralimpiadi di Tokyo e coinvolgerà la Federazione di Atletica Leggera

Due i siciliani in gara a Barletta, oltre ad Amata ci sarà anche Renato Adamo ( Parco sport Palermo) categoria T45, quasi 2000 invece gli atleti in gara che si raduneranno in Piazza Castello, il via verrà dato alle ore 9.

( Foto Vincenzo Amata con l’accompagnatore Giancarlo La Greca)