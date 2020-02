Incapace di intendere: assolto 41enne dall’accusa di stalking

Assolto perché l’imputato, al momento dei fatti contestati, non era in grado di intendere e di volere. Per questo motivo, a seguito di una perizia psichiatrica prodotta che attesta il “vizio” di mente dell’uomo, il giudice Stefano Zammuto ha prosciolto un uomo di 41 anni di Raffadali, finito a processo con l’accusa di stalking ai danni di una coppia del paese. Alla base del procedimento la convinzione dell’imputato che uno dei due coniugi intrattenesse una relazione con una vicina di casa

loading..