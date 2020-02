Lavori di ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 12 Naro – Campobello di Licata

Con due decreti del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Trasporti sono stati finanziati importanti interventi di manutenzione straordinaria su due strade provinciali. Gli interventi, su progetti esecutivi elaborati dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, riguardano i “Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 12 Naro – Campobello di Licata”, per un importo di 300.000,00 euro (ddg Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti -Servizio 9 Infrastrutture viarie – n. 003742), e i “Lavori di intervento urgente per movimento franoso sulla S.P. n. 24 tratto Cammarata – Santo Stefano di Quisquina (località Filici)”, per un importo di 600.000,00 euro (ddg n. 003600). Interventi programmati da tempo, per i quali sono dunque finalmente disponibili le risorse finanziarie grazie all’impegno del Libero Consorzio di Agrigento, e che consentiranno il miglioramento delle condizioni di sicurezza di queste importanti vie di collegamento, sulle quali era stata già posta l’attenzione con diversi progetti finanziati e appaltati o in fase di aggiudicazione.

