L’ex assessore Massimo Muratore scrive al presidente del consiglio comunale Tedesco

Gentile signor Presidente,

mi pregio e mi onoro di scriverLe, e attraverso di Lei rivolgermi all’intero Consiglio Comunale della nostra città, per fare memoria, e far risuonare in questo civico consesso, l’anniversario del documento di fondazione della città feudale, che ha dato origine alla nostra cittadina. Era il 3 febbraio del 1467 quando il viceré del Regno di Sicilia, Lope Ximenes de Urrea, concesse, a nome e per conto del re Giovanni d’Aragona, al milite Andrea De Crescenzo, agrigentino residente a Naro, la Licentia populandi per popolare il casale nel feudo di Chandicattini e avviare opere di carattere urbanistico, concedendo straordinariamente la giurisdizione giudiziaria. L’atto è controfirmato dal Protonotaro del Regno, Gerardo Agliata. Si costituiva così, secondo le legge dell’epoca, un Ente locale.

Custodire questo ricordo, così lontano nel tempo, ritengo che sia utile per comprendere la cifra del percorso compiuto lungo i secoli della storia, tale da consegnarci una grande responsabilità per continuare il progresso e lo sviluppo armonico della nostra comunità: sia in ordine della sua struttura fisica, della custodia dei suoi monumenti, delle parti e dei luoghi; sia in ordine del suo essere corpo organico, società civile emancipata, equa e solidale, prospera.

Custodire questo ricordo come contributo allo spessore culturale, conservando e tenendo nel dovuto conto il valore di questo documento potremmo riscoprire le radici del nostro essere comunità, del suo ruolo nell’ambito della storia e della geografia della Sicilia.

La invito a farsi promotore di una maggiore conoscenza di questo documento, fino a custodirne in città una copia autenticata rilasciata dall’Archivio di Stato di Palermo, dove è custodito e conservato il documento, magari pensando a una temporanea mostra dell’originale nella nostra città.

Grazie per l’accoglienza di questa mia perorazione. Allego copia del testo e una sua parziale trascrizione.

Canicattì, 3 febbraio 2020

Con cordialità Massimo Muratore