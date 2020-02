Si è spento Lillo Cavallaro, storico operatore televisivo di Agrigento. Da tempo non stava bene ed era in attesa di un trapianto. Molti gli anni trascorsi in prima linea nel mondo della televisione: da Telepace ad Agrigento Tv passando Per Tva. Anche la nostra redazione si unisce al cordoglio per la scomparsa.

