eBay Extra: una nuova iniziativa del sito eCommerce che premia la sua community

fare acquisti su eBay si arricchisce di una nuova opportunità volta a fidelizzare ulteriormente i suoi utenti. eBay Extra, il programma che premia gli acquisti effettuati sul marketplace con punti riscattabili in coupon sconto, questa volta offre l’occasione di viaggiare.

Iscrivendosi gratuitamente ad eBay Extra, qualunque utente di eBay.it con un account in regola (senza blocchi o sospensioni) può accedere ad una serie di vantaggi esclusivi, promozioni speciali e sopratutto guadagnare punti per ogni acquisto effettuato su eBay e convertirli in buoni sconto utilizzabili sul marketplace e altre piattaforme Partner.

Prima fra tutte Booking.com, una delle più grandi aziende digitali di viaggi al mondo, che ha siglato con eBay un accordo esclusivo per permettere a tutti i membri del programma fedeltà eBay Extra di beneficiare di uno sconto del 10% sulla piattaforma di viaggi fino al 13 febbraio.

Grazie a questo accordo con Booking.com, eBay può offrire ai suoi acquirenti un’esperienza personalizzata. Infatti, gli utenti di eBay Extra troveranno all’interno dei loro account una promozione dedicata, dalla quale potranno accedere al portale di viaggi e, avvalendosi del 10% di sconto, prenotare un soggiorno scelto tra 29 milioni di proposte in oltre 155 mila destinazioni.

Jorge Herrero, Innovation and New Business Development Director di eBay, sottolinea che “In eBay, cerchiamo continuamente di arricchire l’esperienza dei nostri utenti in modo unico e prezioso per farli sentire parte integrante di una vera e propria community fatta di persone, per le persone. È questa la filosofia che accompagna anche eBay Extra. In quest’ottica stabiliamo nuove alleanze con aziende leader nei loro settori, come nel caso di questo nuovo accordo con Booking.com, che ci permettono di premiare la fedeltà dei nostri acquirenti con vantaggi che vanno oltre il momento dell’acquisto”.