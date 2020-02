Furto a Campobello di Licata, rubato trattore da 40 mila euro

Furto nelle campagne di Campobello di Licata dove ignoti sono riusciti ad entrare in un appezzamento di terreno, di proprietà di un pensionato ex dipendente pubblico, e portare via un trattore dal valore di circa 40 mila euro.

Il fatto è accaduto alla periferia del paesino agrigentino. Ad accorgersi di quanto successo lo stesso proprietario a cui non è rimasto altro che formalizzare denuncia a carico di ignoti.Del fatto si stanno occupando i carabinieri della locale Stazione.