Sindaco leghista a Raffadali, avviata proposta dal consigliere comunale Elina Rampello

In occasione della recente visita a Palermo del leader della Lega Matteo Salvini, avvenuta lo scorso martedì 3 febbraio, il Commissario e consigliere comunale per la lega Elina Rampello, in compagnia di Massimiliano Rosselli, già Responsabile Regionale per la Provincia di Agrigento, recentemente nominato Responsabile Regionale per il tesseramento, ha partecipato alla cena di gala organizzata per il segretario leghista.

Con l’occasione, il consigliere Rampello, assieme al proprio direttivo, ha esposto le proprie idee per determinare la nuova linea politica in vista delle prossime elezioni Amministrative Comunali, che si terranno in Sicilia in primavera, e ha parlato circa la possibilità di candidare un sindaco leghista.

‹‹ In questi giorni infatti – dichiara il Consigliere Rampello – sono in corso riunioni organizzative e presto potrebbe essere individuato il nuovo candidato sindaco. Abbiamo già individuato diversi nomi in lista e non escludo che già nei prossimi giorni potrebbe essere presentato ai cittadini. Alle scorse Europee – continua – la Lega, a Raffadali, ha totalizzato ben 500 voti››.

