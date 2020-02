Agrigento adotta il “Patto locale per la lettura”

Con un provvedimento della Giunta, il Comune di Agrigento ha deliberato l’adozione del Patto locale per la lettura” finalizzato alla promozione del libro e della lettura partecipando all’Avviso “Città che legge”. L’Amministrazione del Sindaco Lillo Firetto ritiene indispensabile promuovere politiche pubbliche di promozione della lettura. L’intento è riconoscere e sostenere la crescita socio -culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita quotidiana e collettiva. Una Città che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura. Attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura si prevede una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise. Dalla lettura dipendono infatti lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico della comunità.

loading..