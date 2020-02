Finanziato il recupero della Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù di Campobello di Licata

“Con decreto del dipartimento dell’energia sono stati finanziati dalla Regione siciliana, in provincia di Agrigento ,due importanti progetti per il recupero e la riqualificazione di immobili .

A darne notizia e’ l’On. Carmelo Pullara, capogruppo Popolari e Autonomisti-Idea Sicilia all’ Ars.

Si tratta -spiega Pullara- del decreto del dipartimento dell’energia relativo all’avviso pubblico (seconda finestra) con procedura valutativa a sportello, per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, a valere sull’azione 4.1.1.

I due progetti finanziati -aggiunge Pullara – nello specifico sono: la Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù (Campobello di Licata – Ag) – recupero e riqualificazione immobili di via Umberto I, di via Progresso, di via Alfieri e l’opera Pia Istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù – progetto di eco-efficienza e di riduzione dei consumi di energia primaria nei locali della casa di riposo per anziani “Villa S. Chiara” del comune di Bivona (Ag), rispettivamente per gli importi di €.1.250.000,00 e €.999.148,25.

Questo -dichiara Pullara- è stato possibile grazie al mio incessante impegno profuso nel territorio agrigentino, grazie al finanziamento di questi due progetti si avrà una ricaduta occupazionale in un’area che presenta grave criticità economica.

“Si tratta-conclude il deputato regionale- di un’occasione di rilancio di due Ipab che, nonostante l’importante ruolo sociale che svolgono sul territorio, attraversano una decennale crisi organizzativa e normativa che richiederebbe una sostanziale ristrutturazione dell’intero comparto”.