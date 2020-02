Giorgio Assenza soddisfatto per l’approvazione di un emendamento positivo per i Consorzi di bonifica

“Una boccata di ossigeno!” dice Giorgio Assenza esprimendo soddisfazione per l’approvazione in Aula di un emendamento della commissione che aveva recepito quello presentato dallo stesso presidente dei Questori e dal capogruppo di Diventerà bellissima, Alessandro Aricò.

La “correzione” all’articolo 10 autorizza i Consorzi di bonifica a sospendere la riscossione della quota istituzionale dei ruoli per l’ultimo quinquennio anziché per il solo triennio come lo stesso articolo recitava.

“Nel frattempo – conclude Assenza – cercheremo di portare a compimento la più che necessaria riforma organica dei Consorzi, restituendo ai consorziati un ruolo attivo e gestionale”.