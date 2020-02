La Polizia controlla il territorio di Canicattì: i risultati

Questo fine settimana il Commissariato, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Palermo ed alla Polizia Stradale di Ag, su disposizione del Questore Iraci, ha effettuato un attento e capillare controllo del territorio canicattinese conseguendo i risultati di seguito specificati. Sono state impiegate circa 20 pattuglie, effettuati 22 posti di controllo con 135 veicoli fermati e controllati, 212 persone identificate, elevate 31 contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrate 4 autovetture, decurtati 60 punti dalle patenti, effettuati 40 controlli con etilometro, soprattutto a giovani, 38 persone sottoposte alle misure di sicurezza o alternative alla detenzione sono state controllate nelle loro case e 4 controlli amministrativi ad esercizi pubblici, soprattutto bar e sale gioco. Nel corso del servizio le pattuglie hanno intercettato e fermato due signori provenienti dalla provincia di Siracusa i quali, gravati da rilevanti precedenti penali e non giustificando la loro presenza a Canicattì, sono stati sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio e, quindi, hanno dovuto lasciare immediatamente il territorio canicattinese e non potranno farvi rientro nei prossimi 3 anni.

loading..