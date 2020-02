M5S: tre dei nuovi facilitatori vengono dall’Ars. Pasqua: “Un impegno che farà bene al Movimento”

In Sicilia, tre dei ‘facilitatori’ – le nuove figure di riferimento elette all’interno del Movimento 5 Stelle – provengono dal gruppo parlamentare all’Ars. Si tratta dei deputati regionali Antonio De Luca (facilitatore per le relazioni interne) e Roberta Schillaci (facilitatrice per le relazioni esterne), insieme a Maria Terranova (facilitatrice per formazione e coinvolgimento), collaboratrice del deputato questore a Palazzo dei Normanni, Salvo Siragusa.

“Ai tre nuovi facilitatori – spiega il capogruppo Giorgio Pasqua – va il nostro compiacimento insieme agli auguri di un proficuo e sinergico lavoro. Siamo certi che questo impegno farà bene al Movimento e che i facilitatori sapranno rendere funzionale la struttura, migliorare l’assetto politico e curare al meglio le relazioni sul territorio. I nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro vanno naturalmente anche a tutti gli altri facilitatori neo eletti in Sicilia”.