Misericordia di Campobello di Licata: percorsi formativi di 1° e 2° livello

A seguito del decreto della Regione Siciliana, Assessorato alla Salute del 29/10/2018, che istituisce i percorsi formativi di 1° livello denominato OTSA (operatore trasporto sanitario secondario in ambulanza) e di 2°° livello denominato OTSEA (operatore trasporto soccorso in emergenza in ambulanza), la Misericordia di Campobello di Licata, dopo la fase di presentazione dell’evento formativo, mercoledì 12 febbraio, con inizio alle ore 17,30, darà avvio alle lezioni settimanali che prevedono una parte teorica e un’altra pratica con tirocinio guidato. Le lezioni saranno tenute per l’occasione da formatori esperti e istruttori dell’emergenza e di guida in sicurezza, formatisi negli anni dalla Misericordia, come dichiarato dal direttore del dorso Salvino Montaperto.

Inoltre, la capacità formativa che ormai da più di vent’anni persegue la Misericordia in tutti gli ambiti socio-sanitari, ha continuato il direttore del corso, ci pone oggi nelle condizioni di poter formare volontari abilitati alla guida e al soccorso, che visto il recente decreto, senza questo requisito nessuno sarà più autorizzato a svolgere attività con ambulanza sia per i trasporti ordinari che di emergenza. Il percorso formativo sarà ultimato entro il mese di aprile e alla fine i discenti, una ventina circa, saranno impegnati in un esame finale la cui commissione già nominata dall’Asp 1 di Agrigento e dalla Centrale operativa 118 di Caltanissetta valuterà le capacità teoriche-pratiche acquisite.