Canicattì, Comitato 2021, diritto di accesso agli atti- pagamento diritti. “Possiamo conoscere questo progetto che riguarda la nostra città?”

Riceviamo e pubblichiamo , ma al contempo ci chiediamo: perchè questo progetto da € 695.000,00 non lo mettete a disposizione della città, senza costringere il cittadino a una trafila e al pagamento per conoscere cosa sia stato progettato per questa nostra cittadina? Come sempre questa testata metterà a disposizione di chi volesse replicare , tutto lo spazio necessario

Si apprende dagli atti pubblicati nel sito internet del Comune , in specie dalla determinazione n° 1498 del 05/12/2019, che l’Ing. Enzo Aveni ha provveduto a redigere l’intera progettazione , “ per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione nelIa zona tra le Vie Bertani,Duca degli Abruzzi e Carini “ e che peraltro lo stesso è stato già PAGATO, Elaborato che ha trasmesso con nota prot. 36490 del 24/08/2018;

Quindi la predetta progettazione assurge a proprietà Comunale e quindi nella libera disponibilità dei Cittadini

Pertanto

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 22 L. 241/1990

SI CHIEDE DI AVERE LA COPIA INTEGRALE DI TUTTI GLI ATTI DI PROGETTO.



Si resta in attesa di avere quantificata la spesa al fine del suo versamento.

Canicattì 11/02/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina