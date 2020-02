Canicattì, violenza contro le donne: incontro dell’Associazione la Forza delle donne

Allo scopo di promuovere l’impegno civico l’Associazione la Forza delle donne promuove ed organizza un attimo per riflettere insieme e ricordare Laura e Giordana. La violenza maschile contro le donne è un continuum, che si manifesta in tante forme: violenza psicologica, fisica, economica, atti persecutori (stalking), molestie e violenze sessuali. Il femminicidio è l’epilogo di una spirale che si può e si deve fermare. Di frequente il femminicidio avviene quando la donna decide di allontanarsi dal partner violento, separandosi o ponendo fine ad una relazione insopportabile e pericolosa”. Ha destato impressiona, la catena di femminicidi delle ultime settimane, che ha spezzato la vita a donne adulte, giovani e bambine. In molti casi la mano dell’assassino era un marito o un ex. Invitiamo la cittadinanza a partecipare giorno 12 febbraio alle ore 18:00 presso il Centro Culturale San Domenico in Piazza Dante. Abbiamo l’onore di avere la mamma di Giordana, Vera Squatrito ragazza uccisa dal fidanzato e la mamma di Laura, Giovanna Zizzo, bambina uccisa dal padre, all’interno momenti di riflessione.

