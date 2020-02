Crisi idrica ad Augusta: Federconsumatori offre assistenza ai cittadini

Il perdurare della crisi idrica nel quartiere Isola di Augusta, dove circa diecimila cittadini da fine ottobre non possono usare l’acqua di rubinetto per scopi alimentari a causa di una infiltrazione nel pozzo comunale, sta causando disagi alla popolazione e danni economici alle attività produttive dell’area. Federconsumatori Sicilia, pur capendo che un danno ad un vecchio pozzo è una eventualità che può succedere ovunque, non può tacere sul fatto che la gestione di questa emergenza da parte del Comune di Augusta non è stata per nulla impeccabile.

Da una parte l’informazione ai cittadini è stata tardiva e carente, dall’altra è trascorso veramente troppo tempo tra la rottura della camicia del pozzo e l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione che dovrebbero, si spera, risolvere il problema. Anche la decisione di attivare una condotta provvisoria non ha sortito pienamente i risultati previsti, mentre la scelta di usare le autobotti per portare acqua nella zona colpita dal disagio non è stata per nulla tempestiva.

Nel frattempo il Consiglio Comunale, già oltre un mese fa, si è pronunciato affinché il Comune provveda ad applicare una riduzione alla tariffa idrica nella futura bolletta relativa al periodo durante il quale l’acqua non è stata potabile. Senza, però, precisare esattamente a quanto ammonterà questa riduzione.

Il risultato di tutta questa situazione è che migliaia di cittadini sono ancora senz’acqua potabile, centinaia di attività commerciali hanno subito danni anche ingenti (basti pensare a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande) e nessuno ancora sa se, quando e quanto sarà risarcito per tutto questo. A quasi cento giorni dall’inizio della crisi.

Viste le numerose richieste di assistenza pervenute allo sportello territoriale di Federconsumatori Siracusa, provenienti però da cittadini di Augusta “in trasferta”, l’associazione di tutela dei consumatori ha deciso di organizzare degli incontri proprio ad Augusta, e proprio nell’area di crisi, affinché anche i cittadini consumatori più anziani (o che comunque hanno difficoltà a spostarsi a Siracusa) possano ricevere assistenza. Per questo, quindi, giovedì 30 gennaio a partire dalle ore 17:30 la referente dello sportello territoriale di Federconsumatori Siracusa, Adriana Bazzano, sarà presso la sede di CGIL Augusta in via Megara 30 per incontrare i cittadini.

“Incontreremo i consumatori per raccogliere le loro istanze e valuteremo, laddove dovessero esserci i presupposti legali, l’invio di eventuali richieste di risarcimento – spiega Adriana Bazzano – Ogni situazione verrà valutata singolarmente, caso per caso, perché non è nostra intenzione attaccare questa Amministrazione ma semplicemente assistere i consumatori e aiutarli, se ne hanno diritto, a ricevere quanto dovuto per il disagio”.

“Vista la situazione di emergenza e l’elevato numero di persone coinvolte – aggiunge il presidente regionale di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – abbiamo deciso di spostare temporaneamente il nostro sportello direttamente ad Augusta. E’ nel DNA della nostra associazione tutelare i diritti dei consumatori e farlo nel modo più corretto e in base alla normativa vigente. Ed è esattamente quello che faremo ad Augusta Isola”.